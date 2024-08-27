В Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в краже из банка 1 млрд рублей

«Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артура Барбынцы. Он обвиняется по п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
О задержании и аресте фигуранта ТАСС сообщал весной. Как следует из материалов дела, с 7 по 15 марта злоумышленник незаконно проник в помещение для автоматизированного хранения ценностей одного из банков. С помощью ранее установленных в хранилище специальных считывающих приспособлений Барбынца получил доступ к сейфовым ячейкам клиентов — в этом ему помогли его соучастники, изготовившие для их открытия безымянную карту и универсальный ключ.
Жертвами преступных действий стали восемь владельцев банковских ячеек. Всего за три дня обвиняемому удалось похитить $800 тыс., €500 тыс., а также ювелирные украшения стоимостью $10 млн. В пересчете на рубли сумма ущерба составила не менее 1 063 798 000 рублей. Часть похищенного после задержания мужчины изъяли из заранее арендованной соучастниками квартиры в Московской области.
Расследование в отношении соучастников обвиняемого продолжается.