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В Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в краже из банка 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении уроженца Сочи, обвиняемого в краже из банковских ячеек денег в разной валюте и ценностей на общую сумму более чем в 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Источник: Reuters

«Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Артура Барбынцы. Он обвиняется по п. “б” ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

О задержании и аресте фигуранта ТАСС сообщал весной. Как следует из материалов дела, с 7 по 15 марта злоумышленник незаконно проник в помещение для автоматизированного хранения ценностей одного из банков. С помощью ранее установленных в хранилище специальных считывающих приспособлений Барбынца получил доступ к сейфовым ячейкам клиентов — в этом ему помогли его соучастники, изготовившие для их открытия безымянную карту и универсальный ключ.

Жертвами преступных действий стали восемь владельцев банковских ячеек. Всего за три дня обвиняемому удалось похитить $800 тыс., €500 тыс., а также ювелирные украшения стоимостью $10 млн. В пересчете на рубли сумма ущерба составила не менее 1 063 798 000 рублей. Часть похищенного после задержания мужчины изъяли из заранее арендованной соучастниками квартиры в Московской области.

Расследование в отношении соучастников обвиняемого продолжается.