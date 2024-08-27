В Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в краже из банка 1 млрд рублей

О задержании и аресте фигуранта ТАСС сообщал весной. Как следует из материалов дела, с 7 по 15 марта злоумышленник незаконно проник в помещение для автоматизированного хранения ценностей одного из банков. С помощью ранее установленных в хранилище специальных считывающих приспособлений Барбынца получил доступ к сейфовым ячейкам клиентов — в этом ему помогли его соучастники, изготовившие для их открытия безымянную карту и универсальный ключ.