25-летнего мужчину начнут судить в Саянске за убийство своей жены в ЗАГСе

Прокуратура Саянска направила в суд уголовное дело. Обвинительное заключение вынесли 25-летнему мужчине, который убил свою 21-летнюю жену в здании ЗАГСа. Об этом рассказали ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ Следственный комитет России по Иркутской области.
Согласно версии следствия, 16 мая 2024 года молодая пара пришла в ЗАГС, который находится в микрорайоне Юбилейный в Саянске. Они должны были подать заявление о разводе. Но тут случилось страшное. Из-за ревности и внезапно возникнувшей неприязни мужчина напал на свою супругу. Он достал кухонный нож и ударил девушку более 30 раз по разным частям тела. Одной из многочисленных травм стала резанная рана шеи. Все это происходило на глазах у их 11-месячной дочери.
— От полученных травм девушка скончалась до приезда скорой. Убийцу задержали охранники, а затем передали полицейским, — пишут в агентстве.
Суд поместил мужчину под стражу. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном преступлении. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент убийства он вероятнее всего осознавал, что делает. Сейчас уголовное дело рассматривают в суде. Позже мужчине вынесут окончательный приговор.
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