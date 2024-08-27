25-летнего мужчину начнут судить в Саянске за убийство своей жены в ЗАГСе

Согласно версии следствия, 16 мая 2024 года молодая пара пришла в ЗАГС, который находится в микрорайоне Юбилейный в Саянске. Они должны были подать заявление о разводе. Но тут случилось страшное. Из-за ревности и внезапно возникнувшей неприязни мужчина напал на свою супругу. Он достал кухонный нож и ударил девушку более 30 раз по разным частям тела. Одной из многочисленных травм стала резанная рана шеи. Все это происходило на глазах у их 11-месячной дочери.