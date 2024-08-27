Четверо детей отравились хлором в бассейне Подмосковья

До этого сообщалось, что под Уфой шесть взрослых и один ребенок отравились парами хлора после посещения бассейна. Инцидент произошел в Князево, семь человек ночью отправились купаться в бассейне. Спустя непродолжительное время, все почувствовали недомогание. После оказания первой медицинской помощи всех отпустили на амбулаторное лечение.