Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преступники осуждены за кражу 21 пивной кеги в Хабаровске

Кража кег в Хабаровске: приговор вынесен.

Источник: AP 2023

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу о краже пивных кег, сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.

Установлено, что обвиняемые проникли в подвал магазина, где хранились пустые кеги, принадлежащие четырем юридическим лицам.

Злоумышленники вынесли 21 металлическую кегу, перевезли их на территорию транспортной компании и, оформив необходимые документы, отправили их в Краснодар, где заранее нашли покупателя через интернет-сервис «Авито».

Общая сумма ущерба превысила 116 тысяч рублей. Обвиняемые полностью признали свою вину.

Суд приговорил двух жителей Хабаровска, признав их виновными в преступлении, предусмотренном пунктами «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением).

Одному из подсудимых, ранее не судимому, суд назначил наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком 2 года; другому, ранее судимому, — 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.