Преступники осуждены за кражу 21 пивной кеги в Хабаровске

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу о краже пивных кег, сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
Установлено, что обвиняемые проникли в подвал магазина, где хранились пустые кеги, принадлежащие четырем юридическим лицам.
Злоумышленники вынесли 21 металлическую кегу, перевезли их на территорию транспортной компании и, оформив необходимые документы, отправили их в Краснодар, где заранее нашли покупателя через интернет-сервис «Авито».
Общая сумма ущерба превысила 116 тысяч рублей. Обвиняемые полностью признали свою вину.
Суд приговорил двух жителей Хабаровска, признав их виновными в преступлении, предусмотренном пунктами «а» и «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением).
Одному из подсудимых, ранее не судимому, суд назначил наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком 2 года; другому, ранее судимому, — 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.