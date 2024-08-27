В Пермском крае окончен поиск мужчины, пропавшего по пути на вахту

Поиск мужчины, который пропал по пути на вахту, окончен в Пермском крае, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Речь идёт о мужчине, который исчез в Прикамье 14 июня. 64-летний житель деревни Пакли отправился на вахту в Москву. Более двух месяцев назад мужчина вышел из дома в Осинском округе и исчез.
Поисковые отряды распространили в Сети ориентировку с данными о внешности пропавшего мужчины. Сообщалось, что с собой у него был пакет с документами и вещами. Несмотря на это, о его местонахождении не было известно до 26 августа. В 23:30 поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» сообщил, что поиски жителя Пермского края остановлены.
«Найден! Жив! Всем спасибо за помощь, просьба снять репосты», — рассказали волонтёры.
Обстоятельства и подробная информация о том, где и как был обнаружен мужчина, не уточняются.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 26 августа завершились поиски загадочно пропавшей по пути домой женщины из Пермского края. Дочь пропавшей рассказала, что её мама исчезла возвращаясь на автобусе из Ижевска 21 августа. После пяти дней поисков дочь женщины рассказала сайту perm.aif.ru, что женщина обнаружена.