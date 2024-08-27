В Пермском крае окончен поиск мужчины, пропавшего по пути на вахту

Поисковые отряды распространили в Сети ориентировку с данными о внешности пропавшего мужчины. Сообщалось, что с собой у него был пакет с документами и вещами. Несмотря на это, о его местонахождении не было известно до 26 августа. В 23:30 поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» сообщил, что поиски жителя Пермского края остановлены.