В Копейске автомобиль на пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку

Госавтоинспекция в настоящее время устанавливает все обстоятельства. Предварительно известно, что за рулем ИЖ-2126 «Ода» был парень 2006 года рождения. Ребенок 2015 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.