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В Копейске автомобиль на пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку

В Копейске (Челябинская область) автомобиль на пешеходном переходе сбил 9-летнюю девочку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Победы.

Госавтоинспекция в настоящее время устанавливает все обстоятельства. Предварительно известно, что за рулем ИЖ-2126 «Ода» был парень 2006 года рождения. Ребенок 2015 года рождения пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость.