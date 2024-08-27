Подполье сообщило об ударах в районе аэродрома в Хмельницкой области

«Основные прилеты были со стороны военного аэродрома, по которому достаточно регулярно наносятся удары. А также по комплексу бомбовых складов, построенных при СССР для хранения в том числе ядерного оружия», — сказал собеседник агентства.
По данным Лебедева, на территории аэродрома находятся более тридцати арочных укрытий, где украинские войска как паркуют самолеты, так и хранят боекомплект, в том числе дальнобойные ракеты «воздух — земля» стран НАТО, используемые для ударов в направлении Крыма.
Как отмечается, некоторые удары сопровождались сильным выбросом пламени, другие — продолжительной и мощной детонацией.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.