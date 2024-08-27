Маврикиец заявил, что убил девушку из Челябинска из-за переписки в телефоне

Маврикиец Пурьявирсингх Сундур, которого обвиняют в убийстве челябинки Залии Шамигуловой, заявил, что напал на девушку из-за ревности. Версию предполагаемого убийцы пересказывает, со ссылкой на местную полицию, маврикийское издание Defimedia.
По данным СМИ, 29-летний Сундур считал, что находится с россиянкой в романтических отношениях. Но потом мужчина узнал, что девушка обменивается сообщениями с другим молодым человеком. Он устроил Залии Шамигуловой сцену ревности, разгорелся конфликт. По словам Сундура, девушка призналась, что у нее роман с другим.
Маврикиец напал на челябинку с ножом и забил до смерти, затем снял с тела всю одежду и закопал его в лесу. Как сообщает КП-Уфа, вскрытие показало, что у убитой вырезаны язык и горло.
Напомним, Залия Шамигулова была HR-менеджером и карьерным консультантом. На Маврикий она приехала в начале лета. На курортном острове она быстро завела новых знакомых и, возможно, романтические отношения.
В Челябинск девушка собиралась вернуться 1 сентября. Но 17 августа она села в машину к своему знакомому — и пропала. Тело челябинки обнаружили только 21 августа. На след убийцы вышли по следам крови на машине. Подозреваемым оказался 29-летний житель Маврикия, компьютерный инженер. Сперва он отрицал свою вину, но затем дал признательные показания.