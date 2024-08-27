Маврикиец заявил, что убил девушку из Челябинска из-за переписки в телефоне

По данным СМИ, 29-летний Сундур считал, что находится с россиянкой в романтических отношениях. Но потом мужчина узнал, что девушка обменивается сообщениями с другим молодым человеком. Он устроил Залии Шамигуловой сцену ревности, разгорелся конфликт. По словам Сундура, девушка призналась, что у нее роман с другим.