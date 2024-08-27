В Казани суд закрыл уголовное дело экс-министра Агляма Садретдинова

В Казани Приволжский районный суд закрыл уголовное дело экс-министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова. Он обвинялся в четырех взятках за отчуждение муниципальной собственности, сообщили в пресс-службе суда.
Это решение принято и в связи с истечением сроков давности обвинения. Соответствующее ходатайство было заявлено защитой. Однако прекращение по этим основаниям не является реабилитирующим.
Дело рассматривалось на протяжении двух лет. Это связано с состоянием здоровья подсудимого и неявка главного свидетеля — Маскуда Назмиева.
Согласно версии следствия, в феврале 2022 года суд оправдал Агляма Садретдинова по эпизодам взяток 2000-х годов на общую сумму 700 тысяч рублей, так как они были возбуждены после истечения сроков давности.
Вину экс-министр ни по одному из эпизодов не признал. Приговор вступил в силу лишь в части подстрекательства к убийству. Но из-за онкологического диагноза Вахитовский суд Казани в феврале 2024 года освободил осужденного от дальнейшего срока по болезни. После Верховный суд вернул материал на пересмотр. В мае райсуд повторно вынес решение о вольной для больного.
Напомним, в июле 2020 года в Казани по подозрению в заказном убийстве был задержан экс-министр экологии Татарстана. Киллера и его посредника в этом деле приговорили к длительному заключению. Слухи о его причастности появились еще в феврале 2010 года.