В Казани суд закрыл уголовное дело экс-министра Агляма Садретдинова

Вину экс-министр ни по одному из эпизодов не признал. Приговор вступил в силу лишь в части подстрекательства к убийству. Но из-за онкологического диагноза Вахитовский суд Казани в феврале 2024 года освободил осужденного от дальнейшего срока по болезни. После Верховный суд вернул материал на пересмотр. В мае райсуд повторно вынес решение о вольной для больного.