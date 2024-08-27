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В омском супермаркете двое мужчин набили тележки продуктами и сбежали

Полицейским удалось выследить злоумышленников по камерам видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

В Омске у представителя супермаркета на улице 10 лет Октября украли две тележки продуктов на 12 тыс. рублей. Действия злоумышленников попали на видео.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что двое мужчин покинули магазин с полными тележками продуктов, после чего погрузили их в газель и уехали с парковки.

Правоохранители установили личность злоумышленников. Ими оказались 41-летний омич и 38-летний москвич. Украденное имущество изъяли со двора частного дома омича и вернули владельцу.

Мужчины сознались, что закупались в супермаркете продуктами по дороге на отдых в другой регион, а продукты с тележками погрузили в кузов для удобства перевозки.

Теперь на мужчин завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («кража».