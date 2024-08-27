Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Зиминском районе нашли вандалов, разгромивших кладбища

В Зиминском районе полицейские нашли вандалов, повредивших надгробия на кладбище, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Напомним, о происшествии стало известно 13 августа после того, как возмущенные жители Зимы публиковали фотографии оскверненных могил на Ухтуйском и Старом Зиминском кладбищах.

Как оказалось, повредили надгробия два брата — 2011 и 2012 года рождения, состоящих на учете в ПДН.

«В настоящий момент в отношении родителей подростков составлены административные материалы в рамках статьи 5.35 КоАП РФ. По окончанию проверки будет принято правовое решение. С нарушителями и законными представителями несовершеннолетних сотрудниками полиции проведена разъяснительная беседа», — рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.