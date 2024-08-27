В Зиминском районе нашли вандалов, разгромивших кладбища

«В настоящий момент в отношении родителей подростков составлены административные материалы в рамках статьи 5.35 КоАП РФ. По окончанию проверки будет принято правовое решение. С нарушителями и законными представителями несовершеннолетних сотрудниками полиции проведена разъяснительная беседа», — рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области.