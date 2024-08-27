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В Сочи в лобовом ДТП с «Мерседесом» пострадали четыре человека

В Сочи в лобовом ДТП с «Мерседесом» пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла в Лазаревском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель» на закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Мерседесом». В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей и два пассажира.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Сочи в двух лобовых ДТП пострадали четверо детей. 43-летний водитель автомобиля «Ниссан Мурано» уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «Рено Логан» и «БМВ». В результате ДТП пассажиры автомобиля «Ниссан Мурано» — трое детей в возрасте шести, восьми и девяти лет были доставлены в больницу.