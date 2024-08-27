В Сочи в лобовом ДТП с «Мерседесом» пострадали четыре человека

Ранее мы сообщали, что в Сочи в двух лобовых ДТП пострадали четверо детей. 43-летний водитель автомобиля «Ниссан Мурано» уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «Рено Логан» и «БМВ». В результате ДТП пассажиры автомобиля «Ниссан Мурано» — трое детей в возрасте шести, восьми и девяти лет были доставлены в больницу.