«Угрожал, что зарежет!»: в истории смерти 21-летней девушки, которую убил муж в ЗАГСе, появились новые подробности

— Он опять избил меня! Угрожал, что зарежет… Я больше так не могу! — писала в слезах подруге за день до трагедии 21-летняя Ирина Гогина (имя изменено — прим. Ред). Манипуляции, абьюз, расставание и регулярные побои. Так, по словам знакомой складывались отношения девушки с супругом. В беседе с корреспондентом КП-Иркутск она рассказала, что в ночь перед трагедией Ирина написала знакомой тревожное СМС. Где поведала, что муж в очередной раз ее избил и утром она собирается подавать заявление на развод. Действительно, 16 мая девушка вместе со своей 11-месячной дочкой (девочка рождена от другого мужчины — Прим. Ред.) и мужем отправились в ЗАГС. Только подать заявление о расторжении брака сибирячка не успела. На глазах у регистратора и ребенка на нее набросился супруг и стал наносить удары ножом…
— Знакомы Ира и Игорь (имя изменено — Прим. Ред) были давно. Город-то у нас маленький. А в декабре их отношения вышли, так сказать, на другой уровень. Она призналась, что влюбилась. Рассказала о дочке. И он ответил, что для него это не проблема. Относился к девочке нейтрально, — рассказала знакомая убитой.
По словам близких Ирины отношения пары развивались семимильными шагами. Через месяц они съехались, через четыре — расписались. После этого семейная идиллия закончилась. Молодой муж стал баловать себя алкоголем, перестал ночевать дома, а затем началось рукоприкладство.
— Она заговорила о расставании, а он не хотел ее отпускать. При этом однажды сам ее бросил, а потом вернулся. Так и жили: истерики, драки и скандалы… — Она писала мне, что устала от такой жизни. Я советовала как можно скорее уходить от него. Игорь, признаться, мне никогда не нравился. Ранее у него была судимость, но за что он отбывал срок и какой, я не знаю, — поделилась знакомая Ирины.
Накануне злополучного утра, со слов подруги, Игорь угрожал жене убийством, если она подаст заявление на развод. Слова брошенные на эмоциях мужчина все же решил воплотить в жизни.
— Семейная пара пришла в службу ЗАГС для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент мужчина достал нож и нанес множественные удары своей 21-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Нападавшего задержали охранники частного предприятия, а затем передали его полицейским. По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — поделись в СУ СКР Иркутской области.
Следователи также опубликовали фрагмент допроса, тогда еще подозреваемого в убийстве Ирины супруга. На кадрах мужчина безэмоционально и отстранённо отвечает на вопросы правоохранителя.
— Вы понимаете в чем вы подозреваетесь?
— Да. В убийстве… своей жены.
— Раскаиваетесь в содеянном?
— Да.
Сейчас расследование уголовного дела об убийстве 21-летней Ирины завершилось. Материалы были переданы для рассмотрения в суд.
— На почве ревности и внезапной неприязни обвиняемый нанес более 30 ударов по различным частям тела своей супруге. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый в момент совершения убийства мог осознавать фактический характер своих действий, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Что касается дочери убитой, то ее забрали дедушка с бабушкой — родители Ирины.