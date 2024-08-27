«Угрожал, что зарежет!»: в истории смерти 21-летней девушки, которую убил муж в ЗАГСе, появились новые подробности

— Он опять избил меня! Угрожал, что зарежет… Я больше так не могу! — писала в слезах подруге за день до трагедии 21-летняя Ирина Гогина (имя изменено — прим. Ред). Манипуляции, абьюз, расставание и регулярные побои. Так, по словам знакомой складывались отношения девушки с супругом. В беседе с корреспондентом КП-Иркутск она рассказала, что в ночь перед трагедией Ирина написала знакомой тревожное СМС. Где поведала, что муж в очередной раз ее избил и утром она собирается подавать заявление на развод. Действительно, 16 мая девушка вместе со своей 11-месячной дочкой (девочка рождена от другого мужчины — Прим. Ред.) и мужем отправились в ЗАГС. Только подать заявление о расторжении брака сибирячка не успела. На глазах у регистратора и ребенка на нее набросился супруг и стал наносить удары ножом…