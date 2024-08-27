Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Сызрани задержали за убийство сожительницы

В Сызрани задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 16 августа, пьяный мужчина поссорился с сожительницей и ударил ее ножом в живот. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Подозреваемого отправили под стражу. Расследование продолжается.