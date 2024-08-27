Жителя Сызрани задержали за убийство сожительницы

По версии следствия, 16 августа, пьяный мужчина поссорился с сожительницей и ударил ее ножом в живот. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
Подозреваемого отправили под стражу. Расследование продолжается.
В Сызрани задержали местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 16 августа, пьяный мужчина поссорился с сожительницей и ударил ее ножом в живот. От полученного ранения женщина скончалась на месте.
Подозреваемого отправили под стражу. Расследование продолжается.