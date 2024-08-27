Бойцы РФ овладели высотой в Суджанском районе

Высота находилась в 400−500 м от передовых позиций подразделения. По информации разведки, на ней находились несколько украинских солдат. На рассвете штурмовая группа зашла на высоту, досмотрела позиции, но живых противников не обнаружила. До этого высоту обработала артиллерия, часть украинских военных погибла, кто-то, возможно, успел уйти.