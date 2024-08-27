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Бойцы РФ овладели высотой в Суджанском районе

КУРСК, 27 августа. /ТАСС/. Бойцы отряда Каштана спецназа «Ахмат» в ходе разведки боем овладели высотой в Суджанском районе, на которой до этого засел противник. Теперь бойцы могут визуально контролировать действия украинских военных в районе, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

Высота находилась в 400−500 м от передовых позиций подразделения. По информации разведки, на ней находились несколько украинских солдат. На рассвете штурмовая группа зашла на высоту, досмотрела позиции, но живых противников не обнаружила. До этого высоту обработала артиллерия, часть украинских военных погибла, кто-то, возможно, успел уйти.

Пока корреспондент ТАСС ожидал возвращения штурмовиков на передовые позиции, авиация РФ ударила ракетами по передовым позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), а противник выпустил несколько снарядов из «Града» по позициям российских военных.

Военнослужащие РФ отбили уже шесть атак противника, пытавшегося атаковать малыми группами. На этом участке ВСУ потеряли убитыми и ранеными несколько десятков человек.