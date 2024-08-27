Лишённые родительских прав омичи прятали своего ребёнка в погребе

51-летнюю мать 13-летнего мальчика, а также его отца лишили родительских прав. Однако передавать ребёнка органам опеки родители отказались и спрятали сына в погребе.
В частном доме, где проживала семья, было постоянно грязно и не убрано, на полу рядом с едой валялся мусор. Соседи не раз жаловались, что мальчик крадёт вещи и вступает в конфликты. Он также состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Его родители, считающие себя «гражданами СССР»*, не заботились о развитии сына и не интересовались его учёбой. В августе этого года вступило в силу решение суда о лишении их родительских прав.
Когда к ним прибыли судебные приставы и представители органов опеки, родители воспротивились изъятию сына из семьи. Сначала его отец в течение двух часов не впускал представителей закона. Затем пришла мать мальчика, которой объяснили, что лучше будет передать ребёнка без скандалов, не травмируя его психику.
Однако, как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области, когда судебные приставы зашли в дом, мальчика там не было. Оказалось, что его спрятали в погребе. В конце концов ребёнка вызволили оттуда и передали органам опеки.
* Министерство юстиции России признало «Граждан СССР» экстремистской организацией. Постановлением Минюста организация должна быть ликвидирована, а её деятельность — запрещена в России.