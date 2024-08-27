Лишённые родительских прав омичи прятали своего ребёнка в погребе

В частном доме, где проживала семья, было постоянно грязно и не убрано, на полу рядом с едой валялся мусор. Соседи не раз жаловались, что мальчик крадёт вещи и вступает в конфликты. Он также состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.