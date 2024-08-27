«Дразнят из-за полноты»: мать 8-летнего мальчика, избитого сверстниками в Бурятии, рассказала о его состоянии

«Мама, я больше никогда в жизни не выйду на улицу!», — заявил 8-летний сын, едва мать переступила порог дома. Приглядевшись к лицу ребенка, 28-летняя Анастасия (имя изменено — прим. Ред.) ахнула. Глаза красные и опухшие от слез, а одежда в пыли и песке.
— Сын рассказал, что играл на детской площадке в соседнем дворе, когда на него накинулись примерно четверо мальчиков от 7 до 9 лет. Со слов моего ребенка, он вступился за сверстника, — вспоминает Анастасия.
Это произошло 25 августа в небольшом городе в Бурятии. Сейчас полиция проводит проверку. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Решил заступиться».
Анастасия вместе с супругом воспитывают троих детей: 8-летнего Кирилла (имя изменено — Ред.), а также 9-летнего сына и 3-летнюю дочь.
— Кирилл спокойный и добрый мальчик. Но некоторые трудности в общении с другими детьми есть. Пару раз он подвергался насмешкам со стороны сверстников из-за полноты. Как только не называли сына… Жирный, толстяк. Советовала не обращать внимания на злые слова.
25 августа Анастасия уехала с мужем и дочкой в соседнюю деревню к родителям. Сыновья остались дома одни. Вечером Кирилл вышел погулять в соседний двор, где и произошла потасовка.
В ГУ МВД по Бурятии рассказывают, что дети подрались из-за бутылки с водой — Кирилл не поделился со сверстниками. Но у Анастасии другая версия.
— Неподалеку от нас живет 9-летний мальчик, которого тоже дразнят из-за внешнего вида. А если точнее, из-за розового рюкзака. Сын говорит, что в тот вечер мальчишки прицепились к ребенку. Он спрятался в горке и не хотел выходить. Кирилл не смог долго стоять в стороне, решил заступиться. Тогда агрессия перекинулась на него. А бутылки у сына не было, — пересказала Анастасия слова сына.
Местная жительница увидела драку из окна и закричала школьникам, что вызовет полицию. Они разбежались.
КП-Иркутск удалось связаться с другой очевидицей потасовки.
— Вышла на прогулку с ребенком на детскую площадку, — рассказывает жительница города Кристина. — Мы забрались на большую горку, но встретили там компанию мальчишек, которая окружила заплаканного ребенка. Спросила, почему он плачет. Сказал, что его обижают. Я пригрозила детям, затем мы спустились вниз и встретили на площадке другого мальчика. Он, видимо, хотел заступиться за того, которого окружили. Началась перепалка, его стали пинать. Я закричала, но на меня внимания не обратили. И только когда женщина из окна квартиры припугнула полицией, компания разошлась.
«Отказывался выходить на улицу».
26 августа инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних связались с многодетной мамой. Началась проверка. Были допрошены Анастасия с сыном, а также шестеро детей, находившиеся накануне во дворе дома.
— В полиции предполагают, что Кирилл сам мог начать драку. Не спорю, сын мог что-то сказать обидное. Но если даже так, нельзя избивать толпой одного.
В ПДН сибирячке выдали направление на освидетельствование телесных повреждений. Анастасия свозила сына к врачам. Однако внешних травм зафиксировано не было.
— Вечером у сына поднялась температура. Стал жаловаться на боль во всем теле. Хочу отвезти ребенка к травматологу, пусть сделают снимки органов. В планах сводить Кирилла и к психологу. Ведь ребенок отказывался выходить на улицу.
ОФИЦИАЛЬНО.
— Полицией проводится проверка по факту публикации о нанесении телесных повреждений 8-летнему ребенку на детской площадке, — рассказывают в ГУ МВД по Бурятии. — По предварительной информации, участниками инцидента, начавшегося со словесной перепалки и закончившегося дракой, стали четыре мальчика от 7 до 9 лет. Дети поссорились из-за бутылки с водой. Конфликт носил обоюдный характер. Отметим, никто из детей или их родителей на профилактических учетах в ПДН не состоит. Позже будет принято правовое решение.