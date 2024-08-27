«Дразнят из-за полноты»: мать 8-летнего мальчика, избитого сверстниками в Бурятии, рассказала о его состоянии

— Вышла на прогулку с ребенком на детскую площадку, — рассказывает жительница города Кристина. — Мы забрались на большую горку, но встретили там компанию мальчишек, которая окружила заплаканного ребенка. Спросила, почему он плачет. Сказал, что его обижают. Я пригрозила детям, затем мы спустились вниз и встретили на площадке другого мальчика. Он, видимо, хотел заступиться за того, которого окружили. Началась перепалка, его стали пинать. Я закричала, но на меня внимания не обратили. И только когда женщина из окна квартиры припугнула полицией, компания разошлась.