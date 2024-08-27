В Красноярске задержали подозреваемых в махинациях с землей ТРЦ «Планета»

Как считает следствие, в 2021 году директор КГБУ «Центр кадастровой оценки» получила от адвоката 100 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги предназначались за снижение кадастровой стоимости земельного участка, на котором расположен торговый центр в интересах коммерческой организации. Арендная плата таким образом существенно уменьшилась.