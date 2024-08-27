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В Красноярске задержали подозреваемых в махинациях с землей ТРЦ «Планета»

За взятку кадастровую стоимость земельного участка существенно снизили.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске возбуждено уголовное дело о снижении кадастровой стоимости земельного участка ТРЦ «Планета». Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Возбуждены очередные уголовные дела в отношении директора КГБУ «Центр кадастровой оценки» и адвоката Адвокатского кабинета. Первый обвиняется в получении взятки, а второй — в даче взятки.

Как считает следствие, в 2021 году директор КГБУ «Центр кадастровой оценки» получила от адвоката 100 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги предназначались за снижение кадастровой стоимости земельного участка, на котором расположен торговый центр в интересах коммерческой организации. Арендная плата таким образом существенно уменьшилась.

Как добавили в СК, изначальная стоимость участка составляет 920 млн рублей, после снижения его стоимость была 592 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов УФСБ по Красноярскому краю.

В отношении этих же фигурантов находятся аналогичные дела о взяточничестве для снижения кадастровой стоимости земельного участка гоночной трассы «Красное кольцо».

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае погибли два человека при ДТП на федеральной трассе.