Очевидцы заявили, что в Ростовской области пенсионер четыре дня умирал на улице

В Батайске Ростовской области неподалеку от шоссе обнаружили мертвого мужчину. По словам местных жителей, этот человек лежал под деревом у дороги четыре дня. Прохожие предлагали помощь, но пенсионер отказывался от нее, в итоге его сердце остановилось.
Как рассказали местные жители «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», скончавшийся на улице — бездомный. В округе его хорошо знали.
— Был безобидным позитивным дядечкой. Мы ему с ребятами часто деньги на еду давали. Жаль человека, — сказал Евгений.