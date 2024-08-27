Олбани
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы заявили, что в Ростовской области пенсионер четыре дня умирал на улице

Под Ростовом пожилой мужчина пролежал под деревом несколько суток, пока не умер.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске Ростовской области неподалеку от шоссе обнаружили мертвого мужчину. По словам местных жителей, этот человек лежал под деревом у дороги четыре дня. Прохожие предлагали помощь, но пенсионер отказывался от нее, в итоге его сердце остановилось.

Как рассказали местные жители «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», скончавшийся на улице — бездомный. В округе его хорошо знали.

— Был безобидным позитивным дядечкой. Мы ему с ребятами часто деньги на еду давали. Жаль человека, — сказал Евгений.