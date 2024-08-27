Очевидцы заявили, что в Ростовской области пенсионер четыре дня умирал на улице

В Батайске Ростовской области неподалеку от шоссе обнаружили мертвого мужчину. По словам местных жителей, этот человек лежал под деревом у дороги четыре дня. Прохожие предлагали помощь, но пенсионер отказывался от нее, в итоге его сердце остановилось.