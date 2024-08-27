Следствие требует заочного ареста двух топ-менеджеров «Роснано»

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Рапопорт И. М. и Киселева О. В., обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)», — сказано в базе данных. Ранее фигуранты дела покинули Россию, арест им будут избирать заочно.
Указанная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Олег Киселев работал в «Роснано» с 2008 года и занимал должность заместителя председателя правления до своего ухода в 2019 году. Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано Капитал», зарегистрированную в Швейцарии.
В апреле 2024 года глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Следственный департамент МВД предъявил обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей. По словам Хинштейна, следователи полагают, что деньги похитили бывшие топ-менеджеры и соратники экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Это Олег Киселев, Ирина Рапопорт, а также экс-глава «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец.