Следствие требует заочного ареста двух топ-менеджеров «Роснано»

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Рапопорт И. М. и Киселева О. В., обвиняемых по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере)», — сказано в базе данных. Ранее фигуранты дела покинули Россию, арест им будут избирать заочно.