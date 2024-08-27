Российские войска нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами “Кинжал” и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все назначенные цели поражены.
Как ранее рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, удары ночью нанесли по городу Староконстантинов Хмельницкой области, в том числе в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами.
Сообщалось, что здесь могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, на аэродроме со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.
Воздушная тревога минувшей ночью дважды действовала на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах, Ровно, Запорожье, Хмельницкой области.