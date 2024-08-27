Российские войска нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам ВСУ

Сообщалось, что здесь могут разместить американские истребители F-16, переданные Украине. Как писало издание Interia, на аэродроме со времен Советского Союза остались бетонные и частично заглубленные ангары для самолетов, которые могли бы защищать F-16 от угроз с воздуха.