«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 53-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
Российские силы отразили семь контратак подразделений 150-й и 151-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Противник потерял до 530 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей. Также уничтожены 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Ранее во вторник сообщалось, что за сутки российские военнослужащие, находящиеся в зоне ответственности Южной группировки войск, улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям 12 бригад ВСУ в ДНР. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено девять единиц артиллерийского вооружения противника.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что противотанковые расчеты артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили два катера и более 10 украинских боевиков, а также не допустили высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ на морское побережье Кинбурнской косы в Херсонской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе.