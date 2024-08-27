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Жительницу Аргаяшского района задержали за убийство сожителя

Женщине предъявлено обвинение.

Полиция задержала 49-летнюю жительницу Аргаяшского района Челябинской области по обвинению в убийстве сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, 25 августа 2024 года в одном из домов по улице Ветеранов в деревне Медиак вспыхнул конфликт. Оба сожителя были пьяны. Обвиняемая ударила 63-летнего мужчину ножом в живот. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.

В отношении обвиняемой, ранее неоднократно судимой, возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, назначен комплекс судебных экспертиз. Следствие продолжается.