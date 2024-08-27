Жительницу Аргаяшского района задержали за убийство сожителя

По данным следствия, 25 августа 2024 года в одном из домов по улице Ветеранов в деревне Медиак вспыхнул конфликт. Оба сожителя были пьяны. Обвиняемая ударила 63-летнего мужчину ножом в живот. От полученного ранения он скончался на месте происшествия.