Руководитель центра ГИМС в Башкирии попался на взятках.

По версии следствия, подозреваемый в 2023 году получил через посредника взятку. За деньги он вместо жительницы Башкирии сам сдал теоретический экзамен на право управления маломерным судном и гидроциклом, затем дал устное указание подчиненному сотруднику выдать положительный результат проверки практических навыков без фактического прохождения испытания. В результате женщина, которая не имела должных теоретических и практических навыков управления маломерными судами, получила права.