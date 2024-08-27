Руководитель центра ГИМС в Башкирии попался на взятках.

В Уфе начальник центра Госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по РБ Андрей Кузнецов подозревается в получении взятки и превышении служебных полномочий. На него возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям, сообщает пресс-служба центрального МСУТ Следкома России.
По версии следствия, подозреваемый в 2023 году получил через посредника взятку. За деньги он вместо жительницы Башкирии сам сдал теоретический экзамен на право управления маломерным судном и гидроциклом, затем дал устное указание подчиненному сотруднику выдать положительный результат проверки практических навыков без фактического прохождения испытания. В результате женщина, которая не имела должных теоретических и практических навыков управления маломерными судами, получила права.
Преступления выявлены в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.
«Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела и лиц, причастных к преступлению, проводятся обыски и допросы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, причастных к преступной схеме», — говорится в официальном документе.