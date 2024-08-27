Во Владивостоке грузовик придавил припаркованную легковушку

Во Владивостоке грузовик Isuzu ехал по улице Калинина, решил развернуться в районе дома № 14, но не рассчитал траекторию движения. Груз в кузове перевесил автомобиль, в результате чего грузовик «прилег» на припаркованный у тротуара Hyundai Solaris.