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Во Владивостоке грузовик придавил припаркованную легковушку

Авария произошла в столице Приморья на улице Калинина.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке грузовик Isuzu ехал по улице Калинина, решил развернуться в районе дома № 14, но не рассчитал траекторию движения. Груз в кузове перевесил автомобиль, в результате чего грузовик «прилег» на припаркованный у тротуара Hyundai Solaris.

Как сообщают аварийные комиссары, в ДТП никто не пострадал. Нет сомнений, что водитель Isuzu наверняка запомнит эту неприятную ситуацию, а владельцу иномарки придется обратиться в страховую компанию. Легковушка получила повреждения бокового стекла и кузова.

Ранее «КП» писала, что девочка-подросток на электросамокате устроила ДТП во Владивостоке.