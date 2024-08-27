Во Владивостоке грузовик придавил припаркованную легковушку

Во Владивостоке грузовик Isuzu ехал по улице Калинина, решил развернуться в районе дома № 14, но не рассчитал траекторию движения. Груз в кузове перевесил автомобиль, в результате чего грузовик «прилег» на припаркованный у тротуара Hyundai Solaris.
Как сообщают аварийные комиссары, в ДТП никто не пострадал. Нет сомнений, что водитель Isuzu наверняка запомнит эту неприятную ситуацию, а владельцу иномарки придется обратиться в страховую компанию. Легковушка получила повреждения бокового стекла и кузова.
Ранее «КП» писала, что девочка-подросток на электросамокате устроила ДТП во Владивостоке.