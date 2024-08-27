«Встречается в 0,01% случаях»: омские врачи помогли мужчине с зеркально расположенными органами не лишиться ног

Омские врачи провели операцию с мужчине с редкой особенностью — зеркальное расположение всех внутренних органов. Пациент жаловался на трудности в ходьбе. Как выяснилось, артерии нижних конечной пациента заросли бляшками.
Омич пожаловался врачам на боли при ходьбе, которые со временем лишь усиливались. К жалобам также добавились онемение и похолодание стоп.
«Последние месяцы даже дойти до магазина уже не получалось», — рассказал мужчина.
Врачи установили в ходе обследования, что артерии нижних конечностей у мужчины заросли бляшками и поставили диагноз — окклюзия подвздошных артерий. Тогда врачи приняли решение оперировать омича.
Дальнейшее обследование показало, что сердце у омича находится не слева, а справа. Эта крайне редкая особенность в медицине называется декстрокардией. Более того, все внутренние органы были расположены раздельно и зеркально: печень и желчный пузырь — слева, селезенка — справа, аппендикс — слева, сосуды зеркально перевернуты. Такая аномалия, когда расположены зеркально по сравнению с обычным положением, встречается в 0,01% случаях.
«Нижняя полая вена располагалась слева от аорты, все ветви аорты направлены в противоположные стороны», — рассказали врачи.
Через несколько часов хирурги провели аорто-бедренное шунтирование и восстановили кровообращение в ногах омичах. После восстановления мужчина сможет вновь ходить без болей в ногах.