«Встречается в 0,01% случаях»: омские врачи помогли мужчине с зеркально расположенными органами не лишиться ног

Дальнейшее обследование показало, что сердце у омича находится не слева, а справа. Эта крайне редкая особенность в медицине называется декстрокардией. Более того, все внутренние органы были расположены раздельно и зеркально: печень и желчный пузырь — слева, селезенка — справа, аппендикс — слева, сосуды зеркально перевернуты. Такая аномалия, когда расположены зеркально по сравнению с обычным положением, встречается в 0,01% случаях.