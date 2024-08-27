В Подмосковье со складов Wildberries изъяли 38 тонн поддельной бытовой химии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Двое жителей подмосковного Звенигорода предстанут перед судом за реализацию поддельной бытовой химии и стирального порошка под видом известных брендов через один из маркетплейсов. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.