Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье со складов Wildberries изъяли 38 тонн поддельной бытовой химии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Двое жителей подмосковного Звенигорода предстанут перед судом за реализацию поддельной бытовой химии и стирального порошка под видом известных брендов через один из маркетплейсов. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем МУ МВД России “Власиха” завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В январе текущего года оперативниками были установлены двое 32-летних жителя Звенигорода, подозреваемые в совершении противоправных действий», — сказала она.

Петрова добавила, что в ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники на одном из маркетплейсов под видом известных брендов продавали контрафактную бытовую химию и стиральный порошок. «Всего изъято более 38 тонн. Сумма ущерба превысила 6,3 млн рублей», — отметила начальник пресс-службы главка.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела подготовлены для направления в суд для рассмотрения по существу, подытожила Петрова.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что контрафактная продукция изъята со складов Wildberries. Фигуранты использовали товарные знаки — Procter & Gamble и Henkel. Им грозит до четырех лет лишения свободы.