В Подмосковье со складов Wildberries изъяли 38 тонн поддельной бытовой химии

«Следователем МУ МВД России “Власиха” завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В январе текущего года оперативниками были установлены двое 32-летних жителя Звенигорода, подозреваемые в совершении противоправных действий», — сказала она.
Петрова добавила, что в ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники на одном из маркетплейсов под видом известных брендов продавали контрафактную бытовую химию и стиральный порошок. «Всего изъято более 38 тонн. Сумма ущерба превысила 6,3 млн рублей», — отметила начальник пресс-службы главка.
Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела подготовлены для направления в суд для рассмотрения по существу, подытожила Петрова.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что контрафактная продукция изъята со складов Wildberries. Фигуранты использовали товарные знаки — Procter & Gamble и Henkel. Им грозит до четырех лет лишения свободы.