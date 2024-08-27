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В Симферополе водитель BMW врезался в остановку

Утром 27 августа водитель BMW 530 не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта в Симферополе.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Водитель ехал по проспекту Кирова в сторону Киевской улицы, когда не справился с управлением. Он врезался в световую опору, а после — в остановку.

В результате ДТП водитель 1996 года рождения получил травмы, его доставили в больницу.

Накануне «МК в Крыму» писал, что в Ленинском районе 26 августа водитель легковушки врезался в барьерное ограждение, три человека пострадали.

До этого сообщалось, то в Симферопольском районе произошло столкновение между легковым автомобилем и мотоциклом, управляемым 15-летним подростком.

Ранее стало известно, что 11 августа в Ялте водитель легкового автомобиля сбил женщину, которая двигалась на велосипеде по правому краю проезжей части. В результате наезда женщина скончалась.