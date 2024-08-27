Под Златоустом перевернулся автомобиль, водитель погиб

Сегодня ночью, 27 августа, на 1731 км автодороги Москва — Челябинск 64-летний мужчина, управляя автомобилем SSANGYONG KYRON с прицепом «ЗАЗ», при неустановленных обстоятельствах совершил съезд с проезжей части в правый кювет, после чего опрокинулся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Сотрудниками полиции было установлено, что водительский стаж у водителя 46 лет, в момент ДТП не был пристегнут ремнями безопасности. Направлялся из Северной Осетии в Тюмень, находился в пути длительное время без отдыха.