В Ростовской области осудили задержанного за обналичивание более 1,8 млрд рублей

В Ростове-на-Дону на 3 года и 6 месяцев условно осудили участника преступной группы, незаконно обналичившей более 1,8 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, осужденный мужчина вместе с подельниками занимался финансовым посредничеством, то есть помогал отмывать деньги клиентов через организации, зарегистрированные на подставных лиц.
— Объем махинаций с 2018 по 2023 годы составил более 1,8 млрд рублей с извлечением дохода на сумму более 170 млн рублей, — отметили в УФСБ.
Известно, что на слушаниях подсудимый полностью признал свою вину, также он активно помогал следствию. Приговор ему вынесли по статьям «Незаконная банковская деятельность» (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 2 ст. 187 УК РФ).