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В Новосибирске завершили расследование уголовного дела министра энергетики и ЖКХ Архипова

В Центральном районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении экс-министра ЖКХиЭ Новосибирской области Дениса Архипова.

Его обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

По информации следствия, в июле 2018 года Денис Архипов подписал договор о предоставлении организации денежных средств за счет регионального бюджета. При этом чиновник не имел полномочий и не знал, что данная организация не смогла победить в конкурсе по присвоению статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В декабре 2022 года чиновник освободил компанию «Экология-Новосибирск», а также его поручителя от обязанности выплаты денежных средств. Денис Архипов направил в банк отказ от требования уплаты суммы. В результате от данных действий в бюджет Новосибирской области не поступило 220 миллионов руб.