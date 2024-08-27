В Новосибирске завершили расследование уголовного дела министра энергетики и ЖКХ Архипова

По информации следствия, в июле 2018 года Денис Архипов подписал договор о предоставлении организации денежных средств за счет регионального бюджета. При этом чиновник не имел полномочий и не знал, что данная организация не смогла победить в конкурсе по присвоению статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.