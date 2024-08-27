В Крыму признали виновным в госизмене жителя Томской области

В августе сообщалось, что в Крыму суд заочно вынес приговор мужчине, который признан виновным в государственной измене. В суде установили, что в феврале 2022 года мужчина вступил в ВСУ. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против ВС РФ.