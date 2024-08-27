В Крыму признали виновным в госизмене жителя Томской области

Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.
В августе 2022 года мужчину завербовали представители иностранных служб одной из стран СНГ. Они дали ему заданию, чтобы житель Томской области в Крыму собрал и передал сведения о расположении оборонительных рубежей Крыма, стратегических и научных объектах.
С учётом мнения гособвинителя прокуратуры Севастополе ему назначили наказание в виде 13 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев и штрафом в размере 350 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жителя Гурзуфа признали виновным в государственной измене. Он проведёт 13 лет в колонии строгого режима.
В июне стало известно, что Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя республики. Он признан виновным по статье «государственная измена». Мужчина в августе 2022 года записывал процесс работы комплекса ПВО, комментируя его месторасположение, чтобы оказать содействие ВСУ.
В августе сообщалось, что в Крыму суд заочно вынес приговор мужчине, который признан виновным в государственной измене. В суде установили, что в феврале 2022 года мужчина вступил в ВСУ. С указанного периода он принимает участие в боевых действиях против ВС РФ.
В Севастополе задержали агентов СБУ, которые готовили диверсии против военных Черноморского флота России, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.