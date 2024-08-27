Пьяный отчим избил 13-летнего подростка в Петербурге

Известно, что семейная пара воспитывает троих детей. Не исключено, что мужчина мог избивать и других детей. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства. Добавим, что если вина горожанина будет доказана, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.