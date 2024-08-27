Пьяный отчим избил 13-летнего подростка в Петербурге

Пьяный отчим набросился с кулаками на 13-летнего пасынка в Петербурге. Мужчина так сильно избил подростка, что тому пришлось обращаться в больницу. Случившееся не осталось без внимания правоохранителей. Они организовали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Петербургу организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание), — уточнили в ведомстве.
Случившемся также заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Олегу Бобкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Известно, что семейная пара воспитывает троих детей. Не исключено, что мужчина мог избивать и других детей. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства. Добавим, что если вина горожанина будет доказана, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.