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Пьяный отчим избил 13-летнего подростка в Петербурге

СК проводит проверку после избиения 13-летнего подростка отчимом в Петербурге.

Пьяный отчим набросился с кулаками на 13-летнего пасынка в Петербурге. Мужчина так сильно избил подростка, что тому пришлось обращаться в больницу. Случившееся не осталось без внимания правоохранителей. Они организовали доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Петербургу организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание), — уточнили в ведомстве.

Случившемся также заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Олегу Бобкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Известно, что семейная пара воспитывает троих детей. Не исключено, что мужчина мог избивать и других детей. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства. Добавим, что если вина горожанина будет доказана, то ему может грозить до семи лет лишения свободы.

СК