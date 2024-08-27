Школьник три раза за полгода болел пневмонией. То, что обнаружили у него в бронхах, изумило медиков

Постоянный кашель и три раза за пол года переболел правосторонней пневмонией. С такими симптомами в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу в Иркутске обратилась мама 11-летнего мальчика. Ложится в отделение пульмонологии школьник приехал уже со своими результатами МСКТ. Врачи, которые проводили исследование, вновь поставили пневмонию.
— С диском я обратилась к нашим врачам. Мы сразу внимательно изучили снимки, и, по закону парных медицинских случаев, увидели инородное тело. Ребенка экстренно отправили на бронхоскопию, где врачи отделения эндоскопии обнаружили и удалили… колпачок от ручки! — поделилась заведующая отделением пульмонологии Татьяна Бондаренко.
Находка для врачей неожиданная, тем более учитывая уже поставленный коллегами диагноз «пневмония». Тогда медики решили выяснить, как вообще колпачок мог попасть в бронхи?
— Мальчик вспомнил, что в январе он делал уроки, держал ручку во рту и случайно подавился колпачком от нее. Ребенок был дома один и решил, что нужно колпачок проглотить. Чтобы протолкнуть его, пил много воды, а когда это не помогло, сходил в магазин за молоком. Выпив очередной стакан молока, почувствовал, что полегчало, — рассказали в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.
Дискомфорт прошел и школьник благополучно забыл рассказать об этом родителям, а свой постоянный кашель он с происшествием не связал.
— Колпачок от ручки достаточно большой — 7 мм. Вокруг инородного тела возникли отек и покраснение, — рассказала Татьяна Бондаренко.
Мальчику назначили новое лечение, которое дало результат. Он смог нормально дышать и отправился домой.