Школьник три раза за полгода болел пневмонией. То, что обнаружили у него в бронхах, изумило медиков

— Мальчик вспомнил, что в январе он делал уроки, держал ручку во рту и случайно подавился колпачком от нее. Ребенок был дома один и решил, что нужно колпачок проглотить. Чтобы протолкнуть его, пил много воды, а когда это не помогло, сходил в магазин за молоком. Выпив очередной стакан молока, почувствовал, что полегчало, — рассказали в Ивано-Матренинской детской клинической больнице.