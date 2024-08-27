Байкер погиб под колесами «Камаза» под Петербургом

Утром 27 августа на первом километре Красносельского шоссе в Ломоносовском районе насмерть разбился мужчина на мотоцикле Honda. На вид погибшему 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Полицейские установили, что байкер столкнулся с двигавшемся справа в попутном направлении эвакуатором под управлением 60-летнего мужчины. После этого он упал под колеса ехавшего в попутном направлении «Камаза», за рулем которого сидел 34-летний водитель, — рассказали в ведомстве.
Полиция начала проверку. Стражи правопорядка разбираются в обстоятельствах аварии и устанавливают личность водителя двухколесного транспорта.
Напомним, с 12 по 18 августа сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области провели рейд среди пользователей электосамокатов. В отношении нарушителей было составлено более 2100 административных протоколов. Чаще остальных не соблюдали правила дорожного движения водители СИМ из Приморского района, наоборот, ответственнее других к ним отнеслись пользователи из Адмиралтейского.