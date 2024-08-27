Байкер погиб под колесами «Камаза» под Петербургом

Напомним, с 12 по 18 августа сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленинградской области провели рейд среди пользователей электосамокатов. В отношении нарушителей было составлено более 2100 административных протоколов. Чаще остальных не соблюдали правила дорожного движения водители СИМ из Приморского района, наоборот, ответственнее других к ним отнеслись пользователи из Адмиралтейского.