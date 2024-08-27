В Кольцово арестованы цветы

«Согласно Решению Совета Евразийской комиссии от 30.11.2016 № 157 “Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза” на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере», — сообщает Роспотребнадзор.