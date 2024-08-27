В Кольцово арестованы цветы

При проведении документальной проверки и досмотра установлено, что грузополучатель допустил ввоз 19 упаковок (2,2 тыс. срезов) цветов альстромерии. На них отсутствовала требуемая законом маркировка. Это является нарушением требований карантинного законодательства.
«Согласно Решению Совета Евразийской комиссии от 30.11.2016 № 157 “Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза” на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере», — сообщает Роспотребнадзор.
В отношении грузополучателя составлен протокол об административном правонарушении по ст.10.2 КоАП РФ. В целях определения соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям были отобраны образцы и направлены в Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных исследований.
По результатам экспертизы, карантинные объекты не выявлены. После приведения грузополучателем маркировки в соответствие с требованиями законодательства партия цветов поступит в реализацию.
УралПолитRu напоминает, что за период с 19 по 25 августа 2024 года должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрено 44,6 тыс. срезов цветов из Республики Армения.