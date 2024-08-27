«Подняли больных на верхние этажи». Что происходило в затопленной больнице в Сочи. Показываем фото

Кроме больницы, во власти стихии оказались и жилые здания. Одно из них — многоквартирный дом на Кипарисовой улице. Под водой оказались цокольный и первый этаж здания. Там с последствиями непогоды также боролись спасатели. На улице Просвещения произошла аналогичная ситуация в частных жилых домах.