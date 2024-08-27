Двое подростков в Башкирии получили ранения во время игр с ружьем

Как сообщили в Минздраве республики, мальчикам потребовалось хирургическое вмешательство. Один из подростков получил ранение в область груди во время игры с братьями. Его доставили в Архангельскую районную больницу на машине скорой помощи. После консультации с хирургами РДКБ его на вертолете санавиации перевезли в Уфу, где мальчику провели операцию и достали пулю из правого легкого.