Двое подростков в Башкирии получили ранения во время игр с ружьем

В разных районах Башкирии с разницей в несколько дней двое подростков пострадали во время игры с пневматическим ружьем. Оба они получили ранения.
Как сообщили в Минздраве республики, мальчикам потребовалось хирургическое вмешательство. Один из подростков получил ранение в область груди во время игры с братьями. Его доставили в Архангельскую районную больницу на машине скорой помощи. После консультации с хирургами РДКБ его на вертолете санавиации перевезли в Уфу, где мальчику провели операцию и достали пулю из правого легкого.
Спустя два дня похожий случай произошел в Бураевском районе. Подростка ранили в спину. Его также доставили на вертолете в столицу республики. Пулю пострадавшему извлекли из левой диафрагмы.
В ведомстве добавили, что послеоперационный период у обоих подростков прошел без осложнений. Мальчиков уже выписали домой.