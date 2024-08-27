В Польше вторые сутки ищут «залетевший с Украины беспилотник»

В понедельник утром польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник.
«Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат. Это в основном солдаты из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны», — уточнил Горышевский.
Он добавил, что в поисковой операции также задействованы вертолеты и беспилотники.
Пресс-секретарь уточнил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их, или до положительного результата, или до момента, когда будет обыскана «вся предполагаемая территория».