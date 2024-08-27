Олбани
+16°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше вторые сутки ищут «залетевший с Украины беспилотник»

ВАРШАВА, 27 авг — РИА Новости. Сотни польских солдат вторые сутки ищут упавший беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины, следует из сообщения для журналистов пресс-секретаря оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковника Яцека Горышевского.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник утром польские военные подняли авиацию по тревоге. После этого они заявили, что на их территорию со стороны Украины якобы залетел неопознанный беспилотник.

«Сегодня в поисках будут задействованы сотни солдат. Это в основном солдаты из 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны», — уточнил Горышевский.

Он добавил, что в поисковой операции также задействованы вертолеты и беспилотники.

Пресс-секретарь уточнил, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их, или до положительного результата, или до момента, когда будет обыскана «вся предполагаемая территория».