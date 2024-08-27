Защита АЭС и срыв украинских атак. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий потери ВСУ составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.