Защита АЭС и срыв украинских атак. Что известно о ситуации в Курской области

Кроме того, сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное.
Силовые структуры принимают все меры безопасности для максимальной защиты Курской АЭС, оперативная обстановка находится под контролем, сообщили в пресс-службе станции со ссылкой на заместителя директора по управлению персоналом Вадима Елецких.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили 11 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Кульбаки, Кремяное и Малая Локня.
Российские военные также сорвали попытки украинских атак в направлении населенных пунктов Краснооктябрьское, Ольговка и Черкасское Поречное.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Казачая Локня, Любимовка, Михайловка, Новоивановка, Плехово и Снагость Курской области.
Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в 12 населенных пунктах Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе боевую машину пехоты, бронетранспортер, 28 боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а также три артиллерийских орудия, две пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе одну РСЗО HIMARS производства США и два миномета.
Всего за время боевых действий потери ВСУ составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Обстановка на Курской АЭС
Силовые структуры принимают все меры безопасности для максимальной защиты Курской АЭС, оперативная обстановка находится под контролем, сообщили в пресс-службе станции со ссылкой на заместителя директора по управлению персоналом Вадима Елецких.
Он отметил, что АЭС в условиях контртеррористической операции (КТО) продолжает работать в привычном ритме.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завершил осмотр Курской АЭС и начал знакомство с социальными объектами города Курчатова, где находится станция, сообщил корреспондент ТАСС.
Радиационный фон на территории Курской области находится в норме, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.
Эвакуация и помощь жителям
Эвакуация 70 человек проведена из приграничных районов Курской области за сутки, заявил Шаров.
Он добавил, что финансовую помощь уже получили более 49 тыс. жителей.