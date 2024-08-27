В Сочи задержали пассажира BMW, стрелявшего в воздух из пистолета

При досмотре иномарки у 21-летнего пассажира (он оказался туристом из Екатеринбурга) полицейские изъяли пневматический пистолет. Кроме того, в телефоне водителя BMW оперативники обнаружили видеозапись, на которой зафиксировано, как парень стреляет из окна автомобиля.