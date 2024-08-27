В Сочи задержали пассажира BMW, стрелявшего в воздух из пистолета

По информации пресс-службы ГУ МВД России по краю, сегодня в правоохранительные органы города поступила информация, что пассажир иномарки, двигавшейся по сочинской улице Ленина, стрелял в воздух из салона машины.
Ориентировку на розыск этой машины сразу же получили все дежурные наряды полиции курорта. И вскоре инспекторы ДПС вместе с сотрудниками уголовного розыска города остановили разыскиваемый автомобиль.
При досмотре иномарки у 21-летнего пассажира (он оказался туристом из Екатеринбурга) полицейские изъяли пневматический пистолет. Кроме того, в телефоне водителя BMW оперативники обнаружили видеозапись, на которой зафиксировано, как парень стреляет из окна автомобиля.
За нарушение общественного порядка в отношении жителя Екатеринбурга был составлен административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.
Отмечается, что по факту стрельбы уже началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.