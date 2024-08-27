Роспотребнадзор в Крыму отобрал пробы воздуха после масштабного пожара

По данным надзорного ведомства, 26 августа на границе жилой застройки были отобраны пробы воздуха с целью определения концентрации загрязняющих веществ, поступающих в воздух в результате пожара.
«По результатам исследования проб превышений предельно-допустимых концентраций по исследованным веществам (углероды алифатические, формальдегид, сероводород, кселол, взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота и др.) — не выявлено», — говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС по Крыму и Севастополю сообщили, что ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. На месте продолжают работать более 500 специалистов и 150 единиц техники.
Пожар в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба вспыхнул в воскресенье вечером, загорелась сухая растительность. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 15 га. В ночь на понедельник площадь пожара увеличилась до 45 гектаров. По состоянию на вечер этого же дня она выросла до 150 га.
На месте ЧП оперативно нарастили группировку сил и средств. На помощь в тушении пожара прибыла дополнительная аэромобильная группировка из Севастополя. Усилиями спасателей и сотрудников задействованных ведомств удалось предотвратить угрозу перехода пожара на четыре населенных пункта.
Сегодня авиация МЧС России уже произвела 10 сбросов воды объемом 50 тонн. Всего совершено 112 сбросов — это более 550 тонн огнетушащей жидкости. На данный момент скорость ветра 5−6 м/с.