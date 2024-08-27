Женщину осудили за обряды над двухлетним сыном в Сочи

СОЧИ, 27 авг — РИА Новости. Москвичка, проводившая обряды над двухлетним сыном в Сочи, получила 1 год и 1 месяц колонии общего режима, сообщили в Telegram-канале пресс-службы судов края.
«В октябре 2023 года подсудимая, поселившись со своим двухлетним сыном в апартаментах в г. Сочи, систематически истязала ребенка, находящегося в беспомощном состоянии, проводя над ним обряды “очищения”, — сообщила пресс-служба судов края.
Женщине вменили п. «г» ч. 2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ, результаты проведенной судебно-психиатрической экспертизы доказали ее вменяемость.
«Рассмотрев материалы дела в закрытом режиме, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.