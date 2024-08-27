В Башкирии задержали тракториста, задавившего трехлетнего мальчика.

Напомним, вечером 24 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством — трактором МТЗ-80, следуя по проезжей части села Юлдыбаево, выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на трехлетнего ребенка, после чего с места происшествия скрылся. Мальчика экстренно доставили в больницу, но спасти его не смогли.