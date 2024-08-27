В Башкирии задержали тракториста, задавившего трехлетнего мальчика.

В Зилаирском районе задержали тракториста, который, будучи нетрезвым, задавил трехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба Следкома Башкирии. Сельчанину предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, сопряженное с оставлением места его происшествия».
Напомним, вечером 24 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством — трактором МТЗ-80, следуя по проезжей части села Юлдыбаево, выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил наезд на трехлетнего ребенка, после чего с места происшествия скрылся. Мальчика экстренно доставили в больницу, но спасти его не смогли.
«В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, допрашиваются очевидцы и иные свидетели, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — говорится в официальном сообщении СК Башкирии.