Олбани
+21°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После схода трамвая в Самаре перенесли запуск отремонтированной ветки

В самарском департаменте транспорта прокомментировали ситуацию с трамваями на отремонтированном участке на ул. Ново-Садовой. 27 августа в соцсетях появились сообщения о сходе трамвая там, где только что обновили пути.

Напомним, трамвай сошел с рельсов на ул. Ново-Садовой. Известно, что он не перевозил пассажиров. Накануне глава Самары Елена Лапушкина заявила, что движение по обновленному участку на ул. Ново-Садовой запущено в тестовом режиме. После происшествия 27 августа запуск трамваев на этом участке решили отложить.

«В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в связи с проведением работ по асфальтированию автомобильных переездов на открывающемся участке трамвайного движения от ул. Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны, запуск трамваев по капитально обновленному участку состоится не завтра, 28 августа, а в пятницу, 30 августа. Бесплатный компенсационный автобусный будет работать по 31 августа», — официально сообщили в пресс-службе дептранса Самары на запрос Волга Ньюс.

Как уточнили источники Волга Ньюс, сошедший с рельсов трамвай был технический. Говорят, что его запустили в том числе для того, чтобы давать нагрузку на рельсо-шпальную решетку и выявлять недостатки. Недостатки этот трамвай выявил — их будут устранять.