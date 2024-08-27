После схода трамвая в Самаре перенесли запуск отремонтированной ветки

«В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок и в связи с проведением работ по асфальтированию автомобильных переездов на открывающемся участке трамвайного движения от ул. Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны, запуск трамваев по капитально обновленному участку состоится не завтра, 28 августа, а в пятницу, 30 августа. Бесплатный компенсационный автобусный будет работать по 31 августа», — официально сообщили в пресс-службе дептранса Самары на запрос Волга Ньюс.