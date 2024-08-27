Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с Гросси по телефону 17 августа сообщил, что обстановка вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться: кратно выросло количество сообщений о подготовке провокаций со стороны Украины. Он попросил директора агентства побывать на Курской АЭС и в городе Курчатове в ближайшее время и лично оценить ситуацию. В тот же день Гросси подтвердил намерение посетить станцию. До этого, 16 августа, представитель российского силового ведомства заявил о подготовке Украиной удара по Курской и Запорожской АЭС.