Гросси заявил об опасности ядерного инцидента в районе Курской АЭС

«Меня познакомили с результатами последствий атак, которые совершались, я должен сказать, что если на станцию окажется какое-либо воздействие, — последствия будут очень серьезными», — заявил он.
Гросси отметил, что осмотрел основные объекты станции — реакторный и машинные залы, а также зал управления оборудованием и зал хранения отработанного топлива.
«Очевидно, что всё это не отрицает факта ведения боевых действий недалеко отсюда. Мне сообщили об ударах беспилотников и показали некоторые их обломки, а также следы их воздействия. Помимо этого, наличие боевых действий в нескольких километрах отсюда ставит АЭС в центр внимания», — заявил гендиректор МАГАТЭ.
«Он находится в уязвимом месте, в жилом здании. Тот факт, что я здесь нахожусь, — это исключительно серьезное отношение к тому, чтобы прекратить удары по Курской АЭС», — подчеркнул Гросси.
Гросси прибыл в Курчатов для оценки обстановки на Курской АЭС ранее во вторник. «Известия» опубликовали видеокадры, на которых кортеж главы МАГАТЭ двигается в направлении АЭС. Российскую сторону на встрече с Гросси представляют глава города Игорь Корпунков и директор станции Александр Увакин. Сам Гросси выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение посетить ядерный объект для оценки его безопасности. Его визит освещают журналисты из СМИ разных стран мира.
До этого, 22 августа, Путин на совещании с правительством по ситуации в приграничных регионах сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью попытались нанести удары по Курской АЭС.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в разговоре с Гросси по телефону 17 августа сообщил, что обстановка вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться: кратно выросло количество сообщений о подготовке провокаций со стороны Украины. Он попросил директора агентства побывать на Курской АЭС и в городе Курчатове в ближайшее время и лично оценить ситуацию. В тот же день Гросси подтвердил намерение посетить станцию. До этого, 16 августа, представитель российского силового ведомства заявил о подготовке Украиной удара по Курской и Запорожской АЭС.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства принял это решение в связи с обострением ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.