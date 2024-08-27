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Застройщику дома на Пригородной не удалось возобновить строительство

Областной суд признал законным решение о приостановке стройки.

Источник: Комсомольская правда

Омский областной суд рассмотрел жалобу ООО «СЗ “Причал 55” на вердикт суда первой инстанции. Заявитель является застройщиком скандально известного ЖК “Мирапорт” по улице Пригородной в Советском округе.

Ранее Советский районный суд постановил приостановить строительство, с соответствующим требованием к Фемиде обратилась прокуратура. Как установила прокурорская проверка, под застройку строительная фирма незаконно заняла береговую полосу, которая находится в федеральной собственности.

«Установлено, что в результате допущенных органом местного самоуправления нарушений юридическому лицу предоставлена береговая полоса реки Иртыш, которая должна находится в федеральной собственности и доступна для всех граждан, а ООО “СЗ “Причал — 55” в отсутствие соответствующей разрешительной и проектной документации произведен демонтаж части причального сооружения”, — сообщали тогда в ведомстве.

Кроме того, стройка послужила основанием и для возбуждения уголовного дела — по данным СУ СКР по Омской области, разрешение на строительство было выдано незаконно. Расследование ведется по статье «халатность».

Пострадали и жильцы соседнего дома — после начала строительства, соседний дом по улице Пригородная, 23\2 пошел трещинами. В итоге стройку приостановили принудительно.

Омский областной суд оставил жалобу застройщика без удовлетворения — стройка должна быть приостановлена до рассмотрения основного иска. Заседание по нему назначено на 3 сентября.

В рамках этого дела прокуратура требует признать разрешение на строительство, выданное администрацией города Омска, недействительным, действий ООО «СЗ “Причал — 55” по строительству многоквартирного дома по ул. Пригородная — незаконными, а также обязать собственника причального сооружения привести его в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, в арбитражный суд Омской области направлено исковое заявление об истребовании земельных участков, находящихся в границах береговой полосы, в государственную собственность.