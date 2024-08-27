Застройщику дома на Пригородной не удалось возобновить строительство

Омский областной суд рассмотрел жалобу ООО «СЗ “Причал 55” на вердикт суда первой инстанции. Заявитель является застройщиком скандально известного ЖК “Мирапорт” по улице Пригородной в Советском округе.
Ранее Советский районный суд постановил приостановить строительство, с соответствующим требованием к Фемиде обратилась прокуратура. Как установила прокурорская проверка, под застройку строительная фирма незаконно заняла береговую полосу, которая находится в федеральной собственности.
«Установлено, что в результате допущенных органом местного самоуправления нарушений юридическому лицу предоставлена береговая полоса реки Иртыш, которая должна находится в федеральной собственности и доступна для всех граждан, а ООО “СЗ “Причал — 55” в отсутствие соответствующей разрешительной и проектной документации произведен демонтаж части причального сооружения”, — сообщали тогда в ведомстве.
Кроме того, стройка послужила основанием и для возбуждения уголовного дела — по данным СУ СКР по Омской области, разрешение на строительство было выдано незаконно. Расследование ведется по статье «халатность».
Пострадали и жильцы соседнего дома — после начала строительства, соседний дом по улице Пригородная, 23\2 пошел трещинами. В итоге стройку приостановили принудительно.
Омский областной суд оставил жалобу застройщика без удовлетворения — стройка должна быть приостановлена до рассмотрения основного иска. Заседание по нему назначено на 3 сентября.
В рамках этого дела прокуратура требует признать разрешение на строительство, выданное администрацией города Омска, недействительным, действий ООО «СЗ “Причал — 55” по строительству многоквартирного дома по ул. Пригородная — незаконными, а также обязать собственника причального сооружения привести его в соответствии с требованиями законодательства.
Кроме того, в арбитражный суд Омской области направлено исковое заявление об истребовании земельных участков, находящихся в границах береговой полосы, в государственную собственность.