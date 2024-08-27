Полковник Ходаренок допустил отход ВСУ из Курской области при взятии ВС РФ Покровска

Официальной информации об участии американских наемников в боевых действиях в Курской области нет. Однако 16 августа в соцсетях группы Forward Observations Group ???(FOG, компания, поставляющая тактическое снаряжение, медицинское оборудование и разного рода аксессуары; в России считается частной военной компанией)??? появилась фотография трех бойцов на фоне бронемашины с подписью «Парни в Курске», в геолокации поста также была указана Курская область. Сама организация комментировать свое участие в атаке на регион отказалась.