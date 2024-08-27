Гладков: бойцы ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области

Согласно публикации Mash, около 200 человек на нескольких боевых машинах пехоты высадились у Нехотеевки, где проходит граница. Однако это нападение отразили ВС РФ. В это же время еще около 300 бойцов ВСУ попытались пройти через пропускной пункт «Шебекино», им также дали отпор. Telegram-канал написал, что ВСУ при этом действовали по той же тактике, которую применили три недели назад в Курской области.