«Тело Хасана подбросили прямо под объявление о его пропаже»: неизвестные убили потерявшегося в центре Иркутске йорка

«Внимание! Пропала собака!».
Расклеивая объявления по острову Конный в Иркутске, 24-летняя местная жительница Екатерина Долгова надеялась на помощь неравнодушных людей. Любимец ее семьи, трехлетний йоркширский терьер по кличке Хасан случайно потерялся в этом месте несколько дней назад, выпрыгнув из машины.
Поиски принесли результат. Уже через час хозяйке позвонили и сообщили, что собака нашлась. Но как… Неизвестные жестоко изувечили беззащитное животное, а затем подбросили тело Хасана к столбу, прямо под объявлением о его пропаже. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Выбежал из машины.
— По образованию я ветеринар. Очень люблю животных, — рассказывает Екатерина Долгова. — Хасан появился у нас в начале 2022 года. Изначально с мужем хотели взять щенка породы чихуахуа. Но он был уже забронирован у заводчика. И нам показали Хасана. Это помесь йоркширского терьера и чихуахуа.
Малыш сразу же понравился супругам, и они, не раздумывая, взяли его к себе, окружив любовью и лаской. Хасан отвечал им тем же. Вскоре щенок вырос в добродушного песика. Хозяева часто брали его с собой в поездки, стараясь не оставлять дома одного.
Так и произошло вечером 23 августа. Супруг Екатерины, Никита, отправился на встречу с другом на дрифт-площадку на острове Конный. Хасана взял с собой. Любимец преданно дожидался хозяина на заднем сидении машины на автомобильной парковке.
— Когда муж вернулся в автомобиль и открыл дверь, Хасан, видимо, незаметно перебрался на переднее сидение и выскочил из машины. Может быть, побежал по нужде. Хотя раньше он так делал только один раз. Никита не заметил, что Хасана нет в машине, на улице в тот момент было уже темно. Отъехал с парковки. А через какое-то время понял, что на заднем сидении никого нет…
Мужчина вернулся и принялся искать любимца, звал его по имени. Екатерина рассказывает, что Хасан хорошо знал свою кличку, поэтому, услышав ее, он сразу бы выбежал навстречу. Но питомца нигде не было. Ближе к 11 часам вечера Никита понял, что найти самостоятельно потеряшку у него не получится, и позвонил жене.
— Мы сразу же начали писать в паблики и сообщества по поиску животных в соцсетях. Поехали на это место утром следующего дня. Искали там. Но никто его не видел. Не было и сообщений о том, что Хасана кто-то подобрал.
Тело подкинули под объявление.
26 августа Долговы решили разместить печатные объявления о пропаже Хасана и обклеили ими столбы на мосту, который ведет к острову. Когда листовки закончились и супруги уехали, раздался звонок.
— Дети отправили видео и сообщили, что нашли тело собаки возле столба, прямо под объявлением о пропаже. Муж сразу поехал туда. Это был Хасан. Увиденное шокировало. Собаку изрезали ножом, тельце вспорото, а внутри — монтажная пена. Труп был холодным, будто его держали в холодильнике. Никита вызвал полицию. Что самое интересное — звонок раздался меньше чем через час. Будто кто-то увидел, что мы расклеиваем объявления, и подбросил Хасана.
Екатерина уверена, что, если бы их питомец потерялся в дневное время, прохожие бы заметили растерянного пса, подобрали бы и помогли найти хозяев. Долговы написали заявление в полицию. Тело питомца находится на экспертизе, проводится проверка. Эту информацию КП-Иркутск подтвердили в ГУ МВД по Иркутской области.
— Сейчас мы ищем свидетелей. Возможно, кто-то видел, что собаку несли и подкладывали под этот столб. Надеемся, что этот человек попал на камеры видеонаблюдения. Если кто-то что-то знает, имеет доступ к видеозаписям, просим связаться с нами. Это просто зверство! Сколько боли натерпелся наш малыш…