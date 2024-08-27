«Тело Хасана подбросили прямо под объявление о его пропаже»: неизвестные убили потерявшегося в центре Иркутске йорка

— Когда муж вернулся в автомобиль и открыл дверь, Хасан, видимо, незаметно перебрался на переднее сидение и выскочил из машины. Может быть, побежал по нужде. Хотя раньше он так делал только один раз. Никита не заметил, что Хасана нет в машине, на улице в тот момент было уже темно. Отъехал с парковки. А через какое-то время понял, что на заднем сидении никого нет…